Минздрав обнаружил в двух столицах тысячу лжеостеопатов

Специалисты полагают, что такое количество лжеврачей связано с недостаточным контролем со стороны государства.

В среду, 26 мая, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения по остеопатии Дмитрий Мохов сообщил, что в Петербурге и Москве работают около тысячи кабинетов остеопатии с "врачами" без образования, передает "Интерфакс".

Почти 80% организаций нарушают требования. Специалист отметил, что такие ужасающие цифры могут быть связаны с недостаточным контролем со стороны государства. Мохов объяснил, что необходимо принять правильные решения и обратиться в надзорные органы, иначе остеопатия утонет в подделке.

Эксперт обратил внимание депутатов на ситуацию и призвал принять поправки, благодаря которым усилится надзор за частными медицинскими и образовательными организациями. Также Мохов обратился к Росздравнадзору и отметил, что нужно тщательнее проверять лицензии клиник.

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