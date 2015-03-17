Задержан житель Псковской области, который "заминировал" отель в Петербурге

Полиция Выборгского района задержала уроженца Псковской области за заведомо ложное сообщение. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ.
По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, вечером 28 августа 41-летний мужчина заявил представителю одного из отелей о якобы существующей угрозе. Сотрудник гостиницы обратился к правоохранителям. На месте при проверке сведения не подтвердились.
Злоумышленника задержали на следующий день, он был доставлен в отдел.
Ранее мы рассказывали о том, что после анонимного звонка был эвакуирован отдел полиции на Бестужевской.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все