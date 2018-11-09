Евгения Игумнова: "Воспользоваться черной магией – все равно, что обмануть человека"

8 ноября на телеканале ТВ-3 стартует показ нового сериала "Любовная магия". Главную роль в проекте исполнила Евгения Игумнова. Она сыграла ясновидящую Галу, которая разбирается в травах и заговорах, гадает на картах Таро и видит будущее в стеклянном шаре. Женщина помогает другим обрести любовь и найти ответы даже на самые запутанные вопросы, касающиеся отношений между мужчиной и женщиной.

Piter.TV пообщался с актрисой и узнал, как она относится к черной магии, верит ли в предсказания и считает ли правильным, когда родители вмешиваются в личную жизнь детей.

Евгения, расскажите о своей героине в сериале "Любовная магия"

Моя героиня Гала – современная разведенная женщина, у которой есть взрослый сын. Она похожа на многих женщин, которые живут среди нас и будут смотреть наше кино, но у нее есть некий дар. Она несет его в себе, дарит себя людям, пытается помочь им в вопросах взаимоотношений. Мне кажется, это персонаж для сегодняшнего времени очень полезный, поскольку людям в наши дни очень сложно общаться друг с другом. Человек, который направляет их, помогает им в этом – наверное, уникальный. Моя героиня гадает, предсказывает, предотвращает какие-то беды, но при этом она остается современным, абсолютно адекватным человеком.

Сегодня на телевидении много проектов про магов, ясновидящих, экстрасенсов и гадалок. Что нового увидят зрители в "Любовной магии"?

"Любовная магия" – это сериал именно про любовные отношения. Дело в том, что все люди, которые обращаются к моей героине за помощью, имеют какие-то проблемы в личной жизни. Все наши истории здесь рассказывают только о каких-то сложностях во взаимоотношениях между мужчинами и женщинами.

Верите ли вы сами в магию?

Мне кажется, что все люди верят. Даже те, которые говорят, что не верят, все равно где-то в глубине души верят. Другое дело, что верить можно в разное. Например, я верю только в хорошее, и если мне что-то плохое предсказывают, я даже не слушаю. А есть люди, которые верят только в плохое. К сожалению, серединных людей практически не существует. Есть пессимисты, а есть оптимисты.

Как вы готовились к роли? Общались ли с ясновидящими, гадалками или еще с кем-то еще, чтобы лучше погрузиться в образ?

Моя подруга, известная актриса, очень увлекается картами Таро и всякими предсказаниями. Вообще она подходит к этому практически с научной точки зрения: изучает много материалов и умеет трактовать очень подробно все расклады. Когда я узнала, что буду играть эту роль, я приехала к ней домой, и мы какое-то время провели за изучением всяких вещей. Но я, конечно, спрашивала не столько про карты и про значение этих гаданий, сколько про особенности людей, которые этим занимаются: что они видят, как они считывают людей, как они себя ведут. Я спрашивала чисто о технических актерских приспособлениях для себя.

Ваша героиня занимается приворотами? В мире ясновидящих (судя по другим программам) это считается темной магией, многие отказывают своим клиентам в таких просьбах. Лично вы как относитесь к приворотам? Можно ли заставить человека полюбить? И будет ли это настоящая любовь?

Гала принципиально не занимается приворотами. В сериале есть антагонист моей героини, который занимается темной магией и делает какие-то страшные привороты. Моя же героиня – наоборот, пытается все исправить. Я бы вообще не хотела, чтобы какие-то темные силы внедрялись в людей, чтобы люди посягали на чьи-то чувства. Другое дело, что нами иногда овладевают какие-то страсти, когда мы хотим сделать все возможное для того, чтобы было по-нашему. Чем человек более безнравственный и менее умный, тем больше шансов, что он воспользуется какими-то не очень хорошими способами. Воспользоваться черной магией – все равно, что обмануть человека.

В сериале "Любовная магия", в том числе, раскрывается тема отцов и детей. Гала одна растит сына-подростка. Когда у него появляется девушка, она просит бросить ее, утверждая, что девушка не по судьбе. Как считаете, имеют ли право родители вмешиваться в личную жизнь детей, даже если видят, что их избранник/избранница не подходят дочери/сыну?

Бывают какие-то ситуации, когда необходимо вмешаться: когда ребенок попал в дурную компанию, например, или когда он вдруг резко поменялся. Родитель все-таки должен охранять своего ребенка до какого-то времени, и это его обязанность – предотвратить какие-то страшные ситуации, которые могут произойти с его чадом. Другое дело, что это не всегда эффективно, и очень часто, как правило, дети не слушают своих родителей. Все же, мне кажется, бороться за своего ребенка, если ты видишь, что с ним что-то происходит не то, нужно. Матери всегда чувствуют, когда дело касается разрушения здоровья или личности ребенка.

Не боитесь ли, что после выхода сериала, ваши соцсети могут атаковать люди с просьбами о помощи? Готовы ли к такому развитию событий?

Если честно, очень боюсь. Мне бы так этого не хотелось! Даже не знаю, что делать в таком случае.

Какая из историй в сериале запомнилась вам больше всего? Почему?

У нас была такая история: у мужчины погибает жена, но он уверен, что она к нему приходит. И он приходит к гадалке и пытается выяснить, что произошло, почему они расстались, пытается ее вернуть. А она ничего не может сделать, потому что она видит, что жены нет в живых. Мне запомнилась эта история, потому что она совсем мистическая. Она немножко приподнимается над бытовыми историями, и в ней действительно пересекаются несколько миров: человек не может отличить мир мертвых от мира живых и попадает в оба мира одновременно.

В каких еще проектах мы сможем увидеть вас в ближайшее время?

Мне сейчас нужно прийти в себя после 40 серий "Любовной Магии", а дальше уже будет видно. Сейчас очень сложно загадывать, я не хочу раньше времени строить каких-то планов, потому что сейчас такое время, все закрывается. Я знаю только, что в конце ноября выйдет мой фильм, в котором я попробовала себя в качестве режиссера. Это короткометражный фильм "Оркестр". Еще я планирую сделать какую-нибудь театральную постановку с режиссером Евгением Ибрагимовым. В общем, планы есть, но я о них говорю и понимаю, что завтра все это может просто раствориться и исчезнуть. А то, что касается кино, здесь мы вообще ничего не можем загадывать.

Смотрите сериал "Любовная магия" на ТВ-3 с понедельника по пятницу в 18:30.

Фото, видео: пресс-служба ТВ-3