В Петербурге "Лыжные стрелы" запустят на следующей неделе

Электрички поедут в Орехово и Шапки.

Первые "лыжные стрелы" в этом году отправятся 18 декабря. Электрички поедут в Орехово и Шапки, а с 25 декабря – в Токсово. Об этом на пресс-конференции в Доме журналиста сообщил первый зампредседателя Комитета по физической культуре и спорту Петербурга Андрей Хорт.

Билеты на "Лыжные стрелы" можно приобрести на сайте kassir.ru и в районных Центрах физической культуры и спорта. Андрей Хорт также рассказал, что этой зимой в Петербурге будут работать 224 катка и хоккейные площадки, на парковых территориях появятся 79 лыжных трасс.

Фото: ВКонтакте / Лыжные стрелы