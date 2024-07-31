Большой весенний концерт Линды в клубе SOUND

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Линда – одна из самых ярких певиц на отечественной сцене. Ее творчество выходит за любые рамки, а ее музыку нельзя отнести к какому-то одному жанру. За это ее и любят поклонники. За свою карьеру певица продала более 7 миллионов экземпляров альбомов в России, три из которых стали "платиновыми". Линда 9 раз получала титул "Певицы года", и выпустила больше 30 клипов, набравшие миллионы просмотров.

Не так давно певица выпустила альбом "ДНК Мира", который высоко оценили критики и слушатели. В своем творчестве она объединяет разные музыкальные жанры: альтернативный рок и инди, этно и трип-хоп, электроник и гранж. Все это позволяет ее композициям звучать по-новому, ярко и свежо. Это привлекает публику.

Фото: предоставлено организаторами