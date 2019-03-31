ЛИNДА выступит на крыше фестиваля ROOF FEST

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Легенда российской поп-сцены ЛИNДА 31 июля выступит под открытым небом на одной из главных летних концертных площадок Петербурга ROOF FEST!

Загадочная певица по имени ЛИNДА, которая завоевала девять раз титул "Певица года" и продала более 5 миллионов экземпляров собственных альбомов, громко заявила о себе в середине 1990-х, когда её клипы "Ворона" и "Мало огня" стали настоящими хитами телеэфира, а песни в буквальном смысле захватили хит-парады и покорили публику по всей стране.

Фото: Telegram/ ЛИНДА | Официальный канал