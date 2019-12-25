Вице-губернатор Линченко наградил лучших сотрудников "Метростроя Северной столицы"

Дата праздника выбрана не случайно: 2 октября 1931 года Совет народных комиссаров СССР утвердил положение о строительстве метро в Москве.

В Петербурге 2 октября прошло награждение сотрудников компании "Метрострой Северной Столицы". Церемония была приурочена ко Дню метростроителя — молодому празднику, который отмечается всего второй год. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко поблагодарил инженеров и рабочих за вклад в развитие транспортной инфраструктуры и вручил благодарственные письма. Сегодня специалисты компании ведут работы на Невско-Василеостровской и Красносельско-Калининской линиях, а также создают задел для будущего расширения подземной сети.

Дата праздника выбрана не случайно: 2 октября 1931 года Совет народных комиссаров СССР утвердил положение о строительстве метро в Москве. С этого дня началась история российского метростроения.

Петербургские метростроители продолжают традиции, заложенные почти век назад, и обеспечивают городу новые возможности для развития транспортной системы.

Фото: Telegram / Линченко Николай Викторович