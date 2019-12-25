В Петербурге к юбилею метрополитена выпустят специальную серию "Подорожников"

Цена карты составит 90 рублей.

В Петербурге выпустят специальную серию лимитированных карт "Подорожник", которая будет посвящена 70-летию ГУП "Петербургский метрополитен". Продажи стартуют 27 октября, рассказали в городском комитете по транспорту.

Первый тираж посвящен депо "Автово", куда в 1955 году прибыл самый первый поезд метро. Именно с него началась история "подземки". В общем планируется выпустить 50 тыс. экземпляров, цена карты составит 90 рублей. А в ноябре появится второй тираж "Подорожника".

70 лет – это не просто цифра. Это миллионы поездок, судеб и историй. Выпуская эту юбилейную карту, мы хотели, чтобы у каждого пассажира появился свой кусочек большой истории петербургского метро. Денис Усанов, директор ГКУ "Организатор перевозок"

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга