В Петербурге к юбилею метрополитена выпустят специальную серию "Подорожников"
Сегодня, 12:49
Цена карты составит 90 рублей.

В Петербурге выпустят специальную серию лимитированных карт "Подорожник", которая будет посвящена 70-летию ГУП "Петербургский метрополитен". Продажи стартуют 27 октября, рассказали в городском комитете по транспорту. 

Первый тираж посвящен депо "Автово", куда в 1955 году прибыл самый первый поезд метро. Именно с него началась история "подземки". В общем планируется выпустить 50 тыс. экземпляров, цена карты составит 90 рублей. А в ноябре появится второй тираж "Подорожника". 

70 лет – это не просто цифра. Это миллионы поездок, судеб и историй. Выпуская эту юбилейную карту, мы хотели, чтобы у каждого пассажира появился свой кусочек большой истории петербургского метро. 

Денис Усанов, директор ГКУ "Организатор перевозок"

Ранее на Piter.TV: стартовый котлован для проходческого щита "коричневой" ветки метро получил одобрение. 

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга 

