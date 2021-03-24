Власти Ленобласти восстановили права свыше 40 тыс обманутых дольщиков

Проблемные объекты, включая ЖК "Тридевяткино царство", получили разрешение на ввод.

Администрация Ленинградской области исключила из реестра проблемных объектов 423 региональных долгостроя. В своих правах было восстановлено более 40 тыс дольщиков. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор области Александр Дрозденко.

Три года назад это казалось нереальным. Благодарю за поддержку Минстрой России, Фонд развития территорий и инвесторов, которые своими силами и средствами помогли бюджету региона в избавлении участников долевого строительства от статуса "обманутый дольщик". Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Глава региона также отметил, что качество получивших разрешение на ввод объектов защищено гарантией. Строительные компании продолжают работу с собственниками по приемке жилплощади.

С 2022 года Ленинградской области удается не допускать появления новых долгостроев. Сегодня практически все проекты жилищного строительства реализуются с помощью механизма эскроу. Помимо этого, усилен контроль со стороны госстройнадзора и правоохранительных органов, организована работа с гражданами, информирование и разъяснение. Администрация Ленинградской области

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Фото: Telegram / Александр Дроzденко