Жители ЖК "Тридевяткино царство" могут остаться без воды из-за долгов РСО перед Газпромом

Жители ЖК "Тридевяткино Царство" жалуются на постоянное отключение горячей воды. Они оказались в сложной ситуации из-за конфликта между управляющей компанией и ресурсоснабжающей организацией (РСО) «Жилкомтеплоэнерго".

Жители ЖК "Тридевяткино Царство" жалуются на постоянное отключение горячей воды. Они оказались в сложной ситуации из-за конфликта между управляющей компанией и ресурсоснабжающей организацией (РСО) "Жилкомтеплоэнерго".

Люди исправно оплачивают счета, а "Жилкомтеплоэнерго" накапливает долги перед Газпромом. Поставщик газа периодически перекрывает воду и отопление, в результате чего страдают 8 тыс. жителей комплекса.

Дело в том, что живут действительно люди, которым необходима она постоянно, но и все равно, конечно, и посуду помыть и когда семья большая, и дети и все. Очень даже некрасиво, что даже объявления не повешены были, что мы отключаем у вас вод. В интернете уж сейчас выставить можно было, что "отключаем воду" Любовь Ильинична, житель дома №83

Последний перебой случился на прошлой неделе. ГВС и отопление включили спустя три дня после возмущения жителей. УК и РСО "Жилкомтеплоэнерго" по-разному объясняют причины происходящего.

Генеральный директор Юрий Алексеевич Ларсов. Я ему позвонила, он мне сказал, что вообще не в курсе всех наших проблем и первый раз об этом слышит. Дал мне телефон своего секретаря. Секретарь меня связала с директором по снабжению. Минут 15, наверное, он мне обрисовывал ситуацию, что вот управляющая компания передала деньги, там кто-то кому-то что-то денег не передал. Я так поняла, что вот это дочернее предприятие не передало деньг. "И воды у вас не будет, потому что у вас 9 млн долг" Ирина Жегурова, житель дома №87

9 млн рублей – это долг РСО перед Газпромом. Пока кредит не погасят, поставщик газа продолжит отключение горячей воды и отопления. Жильцы считают, что "Жилкомтеплоэнерго" им навязал застройщик и теперь он должен решать сложившуюся ситуацию. К крупным долгам добавились проблемы с трубами. Они пришли в негодность за 5 лет

Позвонила в диспетчерскую компанию и спросила по какому поводу это все было отключено. На что она мне сказала, что "у вас в доме заржавели все трубы. Вот значит "УНИСТО Петросталь" поставили такие трубы и надо менять все это. Но мы менять все это не будем, потому что это дорогостоящая операция, поэтому давайте вы со своего дома собирайте деньги, вызываете мастеров, и пусть они вам все меняют". То есть самостоятельно. Я говорю: "Ии что ж теперь, у нас не будет горячей воды? – Нет, не будет, пока не поменяете трубы Ирина Жегурова, житель дома №87

Сейчас жильцы недоумевают, почему проблемы с трубами возложили на их плечи. Управляющая компания приступать к починке труб не спешит, а капитальный ремонт будет через 20 лет.

Те огрехи предыдущей компании продолжают у нас тянуться и здесь. Мы все добросовестно платим. Я не знаю, кто должен отвечать вот за то, что не было сделано вовремя, не было сделано правильно. Кто должен теперь менять эти трубы, которые были поставлены неправильно? Не люди должны теперь за это платить. Нам не должны включать замену труб, всего 5 лет прошло, а капитальный ремонт, мы платим за капитальный ремонт, то есть замена труб это капитальный ремонт, а он объективно у нас будет только через 20 лет. Причем я кстати посмотрела, что за 20 лет при инфляции 5% у нас будет 100% потеря денег Любовь Пантюхина, житель дома №83

По мнению жильцов, проблему с подачей воды и отопления может решить переход на прямые договоры. Люди хотят отказать от услуг РСО и платить напрямую Газпрому. Но кто заплатит долги и починит трубы – пока неизвестно.

Видео и фото: Piter.tv