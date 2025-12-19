В Петербурге за 2025 год построили 30 школ и 26 детских садов

Наибольшее количество школ введено в Красносельском, Приморском и Пушкинском районах – по четыре объекта в каждом.

Санкт-Петербург завершил 2025 год с заметными результатами в сфере социальной инфраструктуры. На встрече губернатора Александра Беглова с главами районов были подведены итоги развития образования и здравоохранения в городе. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

За год в Петербурге построили 30 новых школьных зданий и 26 детских садов. Наибольшее количество школ введено в Красносельском, Приморском и Пушкинском районах – по четыре объекта в каждом. Ещё по три школы открылись в Василеостровском, Невском и Московском районах. Все они построены по современным стандартам и оснащены бассейнами, спортивными зонами, лабораториями и пространствами для дополнительного образования.

В сегменте дошкольного образования лидером стал Выборгский район, где заработали сразу пять детских садов. В Московском районе введены четыре объекта, в Красносельском и Приморском – по три. В целом город получил свыше 24 тысяч новых мест в школах и порядка пяти тысяч – в детских садах.

Развитие медицинской сети также стало одним из приоритетов года. Новые поликлиники и кабинеты врачей общей практики открылись сразу в нескольких районах города. В Курортном районе введён современный корпус городской больницы № 40, а ещё один аналогичный объект находится в высокой степени готовности. Они ориентированы на оказание сложной и высокотехнологичной медицинской помощи.

По итогам года городские власти отмечают, что Петербургу удалось закрыть ранее накопленный дефицит социальных учреждений. Строительство школ, детских садов и медицинских объектов теперь ведётся в плановом режиме, а в ряде районов формируется задел на будущее – с резервом мест для растущего населения.

Фото: Telegram / Петербург - Пресс-служба