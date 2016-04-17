В Петербурге завершился конкурс "Лидер строительного качества-2022"

Торжественная церемония награждения победителей и участников пройдет 22 сентября.

Накануне экспертная комиссия осмотрела два объекта строительства, которые участвуют в конкурсе. Всего в 2 номинациях представлены 29 социальных и жилых объектов, а также 22 наименования строительных материалов, сообщил портал "Строительный Петербург".

Как рассказал заместитель Комитета по строительству Артур Сливний, 13 сентября специалисты оценили детскую и взрослую поликлинику, которую планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году.

Жюри оценивало качество работ на стройплощадке, уровень безопасности на объекте, детали проектных решений.

Директор проекта "Северная долина" Дмитрий Калинин отметил, что для компании "Главстрой СПб" это первый опыт, поэтому компания будет с волнением ожидать результата.

Конкурс проходит уже в 11-й раз. Он считается одним из наиболее авторитетных на строительном рынке региона.

Видео: Строительный Петербург