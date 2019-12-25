Санкт-Петербург стал лидером по доле льготной ипотеки Сбера в России

С 27 июня 2023 года по программе "Господдержка" можно получить сниженную ставку – от 3,9% годовых на покупку квартиры в новостройке.

В Петербурге 27% ипотечных кредитов Сбера было выдано по программе "Господдержка" в июне 2023 года. На втором месте по востребованности программы идёт Краснодар, затем Тюмень и Москва.

С момента запуска ипотеки с господдержкой уже почти 43 тысячи петербуржцев воспользовались льготными условиями. Программа уже более 3 лет пользуется спросом, и сейчас каждая четвертая ипотека Сбера в Санкт-Петербурге выдаётся в рамках господдержки. Мы продолжаем улучшать условия для наших клиентов и снизили ставки на новостройки до 3,9% годовых в период строительства, а значит, покупка собственного жилья станет ещё более доступной. Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

С 27 июня 2023 года по программе "Господдержка" можно получить сниженную ставку – от 3,9% годовых на покупку квартиры в новостройке. Выбрать квартиру со сниженной ставкой по ипотеке можно онлайн на Домклик при покупке у застройщиков – в 16 жилых комплексах Санкт-Петербурга.

Минимальная ставка по ипотеке действует в период строительства новостройки при оформлении электронной регистрации, страховании жизни и здоровья и сроке кредита от 20 лет.

Больше информации об ипотечных программах Сбера на Домклик.ру.

Фото: Piter.tv