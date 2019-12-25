Стало известно, сколько IT-специалистов взяли льготную ипотеку в Петербурге

По мнению петербургского вице-губернатора, о такой мере поддержки знают практически все специалисты отрасли.

Вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин рассказал о том, насколько оказалась востребованной мера поддержки IT-специалистов, касающаяся предоставления льготной ипотеки. По данным на 1 сентября, банки одобрили кредит 1,4 тыс. работникам сферы на общую сумму 4,3 млрд рублей.

Москва опережает Петербург, но город все равно находится среди лидеров. Также Казарин заявил о том, что 97% работников аккредитованных Минцифры РФ IT-компаний знают о возможности получить льготную ипотеку.

Даже по тем мерам поддержки, которые федеральное и региональное правительство приняли в этом году, видно, что после Москвы Санкт-Петербург лидирует по количеству и заявок и полученных сопутствующих льгот, выплат, отсрочек от призыва. Поэтому я уверен, что та инфраструктура, которая создана у нас, успешно будет реализовываться и дальше. Станислав Казарин.

Кроме того, чиновник также отметил важную роль Петербурга как потребителя разного рода IT-услуг.

Фото: Piter.tv