На Левашовском проспекте появится современный деловой комплекс с кафе и спортзалом

В Петербурге согласован проект нового здания на Левашовском проспекте, 13. Здесь появится современный многофункциональный комплекс с офисами, кафе, спортивными залами и другими общественными пространствами.

По данным портала "Строительный Петербург", проект разработало архитектурное бюро "А.Лен" по заказу компании "Омега Инвест". Новый дом будет включать атриум, подземный двухуровневый паркинг и удобные зоны для автомобилистов и велосипедистов.

Фасады украсят арочные элементы и отделка из архитектурного бетона и алюминиевых панелей. Такой подход сделает здание визуально лёгким и современным.

Сейчас на участке расположены старые административные здания без исторической ценности, поэтому территория получит новое архитектурное решение, а Левашовский проспект — обновлённый облик. Новый комплекс станет частью современной городской среды и добавит району деловую активность.

Также был согласован облик офисного здания на Профессора Попова.

Фото: ВКонтакте / Комитет по градостроительству и архитектуре