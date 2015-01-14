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Ленобласть заменит 60 лифтов в текущем году
Сегодня, 12:51
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Ленобласть заменит 60 лифтов в текущем году

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После этого в регионе не останется лифтов старше 25 лет.

В четверг, 24 февраля, в пресс-службе администрации Ленобласти сообщили, что регион продолжает избавляться от старых лифтов. В этом году поменяют 60 лифтов, после чего не останется ни одного лифта старше 25 лет.

Работы ведутся по программе капитального ремонта многоквартирных домов. С 2017 года уже заменено 1055 лифтов в 403 домах. Губернатор поручил ускорить проведение аукционов на работы по капремонту-2022. До 1 марта будут объявлены все аукционы на проведение проектных и строительно-монтажных работ, большую часть уже отыграли. 

Жители региона также хотят ускорить капитальный ремонт своих многоквартирных домов, а также задают вопросы по срокам начала и оперативного завершения работ. В регионе действуют постановления, позволяющие приблизить время капремонта.

Фото: Pexels

Теги: замена лифтов, ленобласть, старый лифт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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