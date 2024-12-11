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На озере в Лужском районе остались зимовать лебеди

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Жители района начали выражать беспокойство за зимующих птиц еще осенью.

В Лужском районе Ленобласти на озере остались зимовать лебеди. За птицами наблюдают сотрудники Комитет по животному миру 47-ого региона.

В ведомстве отметили, что жители района начали выражать беспокойство за зимующих птиц еще осенью.

Уговорить лебедей улететь на зимовку у нас не получилось, поэтому мы пообещали жителям, приглядывать за величественными красавцами в случае наступления холодов. Инспектор сказал - инспектор сделал.

Комитет по животному миру Ленобласти

 Ранее мы сообщили о том, что фотоловушка поймала росомаху в Выборгском районе Ленобласти.

Видео: Комитет по животному миру Ленобласти

Теги: ленобласть, птицы
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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