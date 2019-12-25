Петербургским компаниям упростили выполнение квот для людей с инвалидностью

Компании обязаны выделить под эти цели 2% рабочих мест (при штате до 100 человек) или 2,5% (если сотрудников больше сотни).

От петербургских работодателей, имеющих в штате 36 и более человек, теперь официально требуют создавать рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает комитет по труду и занятости города. Ранее порог был выше, но теперь малый бизнес тоже попал под действие закона о квотировании.

Компании обязаны выделить под эти цели 2% рабочих мест (при штате до 100 человек) или 2,5% (если сотрудников больше сотни).

При этом законодательство предусматривает стимулирующую льготу: если компания берет на работу ветерана боевых действий с инвалидностью, эта единица закрывает потребность сразу по двум квотируемым позициям.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге создадут отделение Фонда защиты детей.

Фото: Magnific (jcomp)