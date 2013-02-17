Им в августе пенсионер передал более 9 млн рублей.

Полицейскими задержаны курьеры мошенников из Пушкина. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 31 августа обратился 84-летний житель дома 17 по улице Сикейроса. Мужчина сообщил, что ему на мобильный телефон через видеозвонок в мессенджере звонил неизвестный и убедил возле парадной передать неизвестным курьерам 9 223 600 рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По подозрению 11 октября у дома 9 по улице Детскосельская в городе Павловск задержан 24-летний неработающий житель Пушкина. На следующий день был задержан и его 21-летний напарник.



Фото: МВД

Ранее в Петербурге были задержаны хакеры, которые взламывали аккаунты на Госуслугах и оформляли кредиты.

Фото: Piter.tv