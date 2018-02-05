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Куда сходить в Петербурге 6 февраля: топ мероприятий в Санкт-Петербурге

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В Петербурге 6 февраля Вы сможете окунуться в 100-летний быт российского народа, стать одним из первых, кто увидит кадры дикой природы Антарктики известного фотографа, узнать как создается кино и многое другое.

 

Лекции о советской повседневности "Этюды к картине быта российского города 1917—1991 годов"

 

Курс лекций доктора исторических наук Наталии Лебиной будет посвящен возникновению, существовании и восприятии наиболее распространённых в СССР явлений. Слушатели узнают подробности обыкновенного быта советского человека.

Где: Конюшенная площадь, 2Б

Когда: 6 и 12 февраля, 20.00

Билеты: беслатно, предварительно зарегистрировавшись

 

 

Фотовыставка "Таинственный континент"

 

Творческий кластер "Артмуза" представляет выставку Пола Никлена и Полины Рыбиной "Таинственный континент". Здесь посетители увидят 25 фотографий посвященных дикой природе Антарктики известного фотографа National Geographic Никлена, который по праву считается одним из лучших фотографов дикой природы.

Где: творческий кластер "Артмуза", 13 линия В. О., 70-72

Когда: 3 февраля - 4 марта

Билеты: бесплатно

 

 

Экскурсия "Объединенные Русские Киностудии"

 

Экскурсии по киностудии начались довольно давно, однако если Вам не удалось ещё посетить её - обязательно берите своих друзей и детей и узнавайте историю созданий самых известных фильмов, которые были сняты в этой студии: "Сталинград", "Утомленные солнцем", "Родина", "Василиса", "Елки".

Где: улица Генерала Хрулёва, 9А

Когда: каждый день, звонить по телефону - 8 (812) 600-03-01 

Билеты: 450 рублей - индивидуальный билет; 400 - групповой; 400 - пенсионеры, льготники

 

 

Планетарий в Люмьер-Холле

 

В Петербурге открылся самый большой в мире планетарий! Стань свидетелем необычных космических экспанатов и интерактивных залов с виртуальной реальностью. Посетителей ждёт ждёт 40-минутное космическое шоу, после чего зрители смогут в течении 15 минут самостоятельно управлять проекционным куполом, диаметр которого составляет 37 метров.

Где: набережная Обводного канала, 74А

Когда: с 1 февраля по 31 марта

Билеты: от 400 до 1200 рублей

Фото: открытые источники

Видео: группа ВКонтакте / Проекционный музей Люмьер-Холл в СПб

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Категории: Новости СПб Картина дня

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