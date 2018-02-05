Куда сходить в Петербурге 6 февраля: топ мероприятий в Санкт-Петербурге

Лекции о советской повседневности "Этюды к картине быта российского города 1917—1991 годов"
Курс лекций доктора исторических наук Наталии Лебиной будет посвящен возникновению, существовании и восприятии наиболее распространённых в СССР явлений. Слушатели узнают подробности обыкновенного быта советского человека.
Где: Конюшенная площадь, 2Б
Когда: 6 и 12 февраля, 20.00
Билеты: беслатно, предварительно зарегистрировавшись
Фотовыставка "Таинственный континент"
Творческий кластер "Артмуза" представляет выставку Пола Никлена и Полины Рыбиной "Таинственный континент". Здесь посетители увидят 25 фотографий посвященных дикой природе Антарктики известного фотографа National Geographic Никлена, который по праву считается одним из лучших фотографов дикой природы.
Где: творческий кластер "Артмуза", 13 линия В. О., 70-72
Когда: 3 февраля - 4 марта
Билеты: бесплатно
Экскурсия "Объединенные Русские Киностудии"
Экскурсии по киностудии начались довольно давно, однако если Вам не удалось ещё посетить её - обязательно берите своих друзей и детей и узнавайте историю созданий самых известных фильмов, которые были сняты в этой студии: "Сталинград", "Утомленные солнцем", "Родина", "Василиса", "Елки".
Где: улица Генерала Хрулёва, 9А
Когда: каждый день, звонить по телефону - 8 (812) 600-03-01
Билеты: 450 рублей - индивидуальный билет; 400 - групповой; 400 - пенсионеры, льготники
Планетарий в Люмьер-Холле
В Петербурге открылся самый большой в мире планетарий! Стань свидетелем необычных космических экспанатов и интерактивных залов с виртуальной реальностью. Посетителей ждёт ждёт 40-минутное космическое шоу, после чего зрители смогут в течении 15 минут самостоятельно управлять проекционным куполом, диаметр которого составляет 37 метров.
Где: набережная Обводного канала, 74А
Когда: с 1 февраля по 31 марта
Билеты: от 400 до 1200 рублей
Фото: открытые источники
Видео: группа ВКонтакте / Проекционный музей Люмьер-Холл в СПб