Куда сходить в Петербурге 6 февраля: топ мероприятий в Санкт-Петербурге

В Петербурге 6 февраля Вы сможете окунуться в 100-летний быт российского народа, стать одним из первых, кто увидит кадры дикой природы Антарктики известного фотографа, узнать как создается кино и многое другое.

Лекции о советской повседневности "Этюды к картине быта российского города 1917—1991 годов"

Курс лекций доктора исторических наук Наталии Лебиной будет посвящен возникновению, существовании и восприятии наиболее распространённых в СССР явлений. Слушатели узнают подробности обыкновенного быта советского человека.

Где: Конюшенная площадь, 2Б

Когда: 6 и 12 февраля, 20.00

Билеты: беслатно, предварительно зарегистрировавшись

Фотовыставка "Таинственный континент"

Творческий кластер "Артмуза" представляет выставку Пола Никлена и Полины Рыбиной "Таинственный континент". Здесь посетители увидят 25 фотографий посвященных дикой природе Антарктики известного фотографа National Geographic Никлена, который по праву считается одним из лучших фотографов дикой природы.

Где: творческий кластер "Артмуза", 13 линия В. О., 70-72

Когда: 3 февраля - 4 марта

Билеты: бесплатно

Экскурсия "Объединенные Русские Киностудии"

Экскурсии по киностудии начались довольно давно, однако если Вам не удалось ещё посетить её - обязательно берите своих друзей и детей и узнавайте историю созданий самых известных фильмов, которые были сняты в этой студии: "Сталинград", "Утомленные солнцем", "Родина", "Василиса", "Елки".

Где: улица Генерала Хрулёва, 9А

Когда: каждый день, звонить по телефону - 8 (812) 600-03-01

Билеты: 450 рублей - индивидуальный билет; 400 - групповой; 400 - пенсионеры, льготники

Планетарий в Люмьер-Холле

В Петербурге открылся самый большой в мире планетарий! Стань свидетелем необычных космических экспанатов и интерактивных залов с виртуальной реальностью. Посетителей ждёт ждёт 40-минутное космическое шоу, после чего зрители смогут в течении 15 минут самостоятельно управлять проекционным куполом, диаметр которого составляет 37 метров.

Где: набережная Обводного канала, 74А



Когда: с 1 февраля по 31 марта



Билеты: от 400 до 1200 рублей

Фото: открытые источники

Видео: группа ВКонтакте / Проекционный музей Люмьер-Холл в СПб