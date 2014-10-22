Стало известно, куда планируют поступать выпускники петербургских школ в 2026 году

В этом году среди абитуриентов наибольшей популярностью пользуются инженерные и медицинские специальности, а IT-направление занимает третье место. Такие данные были получены в результате опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob среди родителей выпускников 9-х и 11-х классов школ Петербурга.

Согласно результатам исследования, большинство родителей девятиклассников (57%) планируют, что их дети продолжат обучение в колледжах, тогда как среди родителей выпускников 11-х классов этот показатель составляет 10%. В то же время 64% опрошенных родителей намерены отправить своих детей в высшие учебные заведения.

Наиболее востребованными направлениями в вузах в 2026 году стали инженерия и медицина — их выбрали по 15% респондентов. На втором месте оказались IT-специальности (12%), а на третьем — профессии переводчиков и лингвистов (10%). Также в число популярных вошли юридические и педагогические специальности (по 8%), а также PR-менеджмент и экономика (по 5%).

Что касается колледжей и училищ, то здесь абсолютным лидером стали IT-направления: 20% родителей заявили, что их дети будут изучать программирование и смежные дисциплины. На втором месте — рабочие специальности в строительстве и производстве (17%), а на третьем — медицина (13%). В пятерку лидеров также вошли педагогика (11%), а также юриспруденция и строительство (по 6%).

