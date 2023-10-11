OTA-обновления: автомобили превращаются в "смарт-устройства" с рисками для владельцев

Сегодня OTA активно применяют Tesla, BMW, Mercedes, Audi и Volkswagen.

Автомобили всё чаще становятся похожи на смартфоны: обновления программного обеспечения теперь приходят "по воздуху" с помощью технологии OTA (Over-the-Air). Она позволяет производителям дистанционно устанавливать новые функции, исправлять ошибки и улучшать системы безопасности без посещения сервисного центра.

Для владельца процедура выглядит просто — автомобиль подключается к интернету, и через несколько минут система обновляется. Однако, как отмечает портал 110km.ru: за удобством скрываются и серьёзные риски. Иногда апдейты незаметно снижают характеристики авто, а происходить это может без уведомления пользователя.

Сегодня OTA активно применяют Tesla, BMW, Mercedes, Audi и Volkswagen. Например, Audi предлагает активацию "спящих" функций по подписке: матричные LED-фары, навигация или парковочный ассистент разблокируются через личный аккаунт. Стоимость — от 260 евро в год за фары до 3000 евро за навигацию.

Главная претензия к системе — отсутствие прозрачности. В 2019 году владельцы Tesla неожиданно столкнулись со снижением запаса хода и увеличением времени зарядки после тихого обновления. Китайского производителя Xpeng и вовсе заподозрили в том, что OTA используется как альтернатива официальным отзывным кампаниям: дефект устраняется незаметным апдейтом, и никто, кроме компании, не узнаёт о риске.

Эксперты подчёркивают: необходима независимая проверка безопасности ПО и полная открытость производителей. Владелец должен знать, что именно устанавливается в его автомобиль, и иметь возможность отказаться от обновления без потери базовых функций. Пока же автопроизводители в большинстве случаев обходят стороной сертификацию по международным стандартам.

OTA-обновления называют будущим автопрома, но это будущее должно работать на пользователя, а не против него.

Фото: unsplash (Shane Ryan Herilalaina)