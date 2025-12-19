Крупная партия психотропного вещества изъята на Васильевском острове

Заключение экспертизы от 29 января 2026 года подтвердило, что изъятый материал является наркотиком амфетамином общей массой 3951,86 граммов.

В ночь на 3 декабря 2025 года, примерно в 00:30, сотрудники полиции провели операцию на Васильевском острове, в результате которой возле дома №72 по 9-й линии был задержан 36-летний мужчина. В ходе личного досмотра у него обнаружен и изъят полиэтиленовый пакетик с порошком светлого оттенка, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Экспертиза показала, что содержимое пакета является смесью, содержащей запрещённое психотропное вещество амфетамин, весом 1,92 грамма. В рамках следствия по уголовному делу, заведённого по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, в жилище обвиняемого, расположенном в доме 55/20 по 12-й линии Васильевского острова, прошёл срочный обыск. В результате правоохранительными органами обнаружено и конфисковано несколько пластиковых пакетов с белым веществом.

Суд оставил избранную ранее меру пресечения в виде заключения под стражу без изменений.

