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В Выборгском саду зацветают крокусы
Сегодня, 8:17
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В Выборгском саду зацветают крокусы

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Всего ждут своего часа несколько сотен этих луковичных – желтых и фиолетовых оттенков.

В Петербурге в Выборгском саду проклюнулись крокусы. Эти цветы называют первым вестником весны, рассказали в городском комитете по благоустройству.

Крокусы вспыхивают, как звезды, не боясь холода и снега, и говорят о том, что зима, наконец, отступает. 

Пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга 

Всего в саду, который расположен на углу Большого Сампсониевского проспекта и улицы Комиссара Смирнова, ждут своего часа несколько сотен этих луковичных – желтых и фиолетовых оттенков. 

Ранее на Piter.TV: лещина зацвела в Удельном парке. 

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга

Теги: выборгский сад, крокусы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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