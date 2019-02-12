В Выборгском саду зацветают крокусы

Всего ждут своего часа несколько сотен этих луковичных – желтых и фиолетовых оттенков.

В Петербурге в Выборгском саду проклюнулись крокусы. Эти цветы называют первым вестником весны, рассказали в городском комитете по благоустройству.

Крокусы вспыхивают, как звезды, не боясь холода и снега, и говорят о том, что зима, наконец, отступает. Пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга

Всего в саду, который расположен на углу Большого Сампсониевского проспекта и улицы Комиссара Смирнова, ждут своего часа несколько сотен этих луковичных – желтых и фиолетовых оттенков.

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Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга