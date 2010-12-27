Выборгский сад облагородят к его 85-летнему юбилею

Работы планируют завершить в октябре 2019 года.

В Петербурге в честь 85-летия переустроят Выборгский сад. Об этом сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.

Этот сад находится напротив Выборгского Дворца культуры на пересечении Большого Сампсониевского проспекта и улицы Комиссара Смирнова. Датой его официального открытия считается 1934 год.

Власти города решили переустроить сад, так как за последние годы состояние сада очень ухудшилось. На территории появятся две новые детские площадки с покрытием из резиновой крошки, новые дорожки, зоны отдыха с урнами и скамейками. Также в саду посадят 60 молодых деревьев (клены, липы, барбарисы, сирень, черемуха, каштаны). Работы планируют завершить в октябре 2019 года.

Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга/ ВК