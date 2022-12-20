Петербуржцев приглашают на бесплатный дневной afterpaty на крышу ROOF PLACE

Как насчет того, чтобы провести выходной на одной из самых живописных крыш Петербурга с видом на Финский залив?

Уже в эту субботу, 24 июня, крыша ROOF PLACE в Брусницын-квартале открывает свою площадку для всех желающих. Этот день станет не только одной из редких возможностей легально оказаться на петербургской крыше, но и отличной летней вечеринкой формата дневной afterpaty.

В этот день виниловый сет можно будет потанцевать на танцполе, позагорать на шезлонге или устроить с друзьями соревнования по пинг-понгу, бадминтону или волейболу. Для любителей крафта будет организован турнир по бирпонгу, а для ценителей вина – винная йога. На крыше будут работать бар и фудкорт со стрит-фудом и свежими лимонадами, а ещё фотобудка.

Вход свободный c 14:00 до 20:00 по регистрации, а сразу после фестиваль искусства и музыки Odyssey Festival отметит свое пятилетие.

Регистрация на день открытой крыши Roof Place доступна по ссылке.

Фото: предоставлено организаторами