Кредитный портфель Сбербанка по МСП составил почти 4,5 триллиона рублей

Всего за прошлый год корпоративный кредитный портфель Сбербанка увеличился на 12,4% и достиг 18,8 трлн рублей.

Кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса Сбербанка по итогам 2022 года превысил более 4,4 трлн рублей. Всего за прошлый год корпоративный кредитный портфель Сбербанка увеличился на 12,4% и достиг 18,8 трлн рублей.

Даже в непростом 2022 году мы укрепили наше лидерство в корпоративном кредитовании. Доля Сбера сегодня — более 32% рынка. При этом доля банка на рынке кредитования малых и средних предприятий за прошлый год выросла с 41 до 46%, а кредитный портфель составил почти 4 с половиной триллиона рублей, увеличившись почти на полтора триллиона. Основными драйверами роста стали кредитование недвижимости и программы господдержки. Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка

С помощью Сбера инструментами господдержки в 2022 году воспользовались 100 тысяч малых и средних предприятий, а портфель кредитов МСП с господдержкой превысил 1 трлн рублей. Чтобы упростить бизнесу получение льготных кредитов, банк продолжает развивать "Конструктор госпрограмм", который помогает выбрать подходящую программу и подать заявку. В сервисе уже представлено 22 программы господдержки: 5 федеральных и 17 региональных. В 2022 году в нём реализовано 13 тысяч сделок на 105 млрд рублей – в три раза больше, чем в 2021-м году.

Фото: Piter.tv