Сбер зафиксировал кредитный бум на частное строительство в СЗФО

Всего за 7 месяцев банк выдал таких кредитов на 17,2 млрд.

В июле 2023 года жители Северо-Запада взяли в Сбере кредиты на строительство или покупку частных домов (ИЖС) на общую сумму 4 млрд рублей – такой результат стал новым рекордом с момента действия программы. Половина объёма приходится на Санкт-Петербург.

Всего за 7 месяцев банк выдал таких кредитов на 17,2 млрд – это в 6 раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и в 18,5 раз больше, чем в 2021 году в эти месяцы. Количество оформленной в Сбере ипотеки на индивидуальное жилое строительство в СЗФО выросло в пять и десять раз соответственно.

По программе "Господдержка" выдаётся 68% кредитных средств на строительство частных домов, по "Семейной ипотеке" — 28%, остальные приходятся на "Ипотеку для IT специалистов" и "Сельскую ипотеку". Кредиты на ИЖС без государственного субсидирования занимают менее 1% в общем объёме.

Лидерство по индивидуальному жилищному строительству сохраняют Санкт-Петербург и Ленобласть, на них приходится 70% объемов и 60% количества выданной Сбербанком в СЗФО ипотеки в текущем году.

Высокий прирост на рынке частного строительства связан не только с сезонной активностью покупателей, но и с рядом законодательных реформ, значительно повлияло распространение льготных программ на загородные объекты и смягчение условий выдачи ипотеки. Взять ипотеку на ИЖС сегодня можно без дополнительного обеспечения на период стройки. Также появилась возможность при кредитовании выбирать: самостоятельно строить дом или с подрядчиком.

Аналитики Домклик посчитали: в 2023 году средний размер кредита в РФ на ИЖС составляет 4,3 млн рублей, средний первоначальный взнос –1,2 млн рублей, а стоимость объекта недвижимости – 5,6 млн рублей. При этом ежемесячный платёж по кредиту на индивидуальное строительство в России в 2023 году составляет 31,4 тыс. рублей. Более половины выданных кредитов на ИЖС в Сбере сейчас приходится на строительство хозяйственным способом, то есть самостоятельно.

Полные условия предоставления ипотеки на ИЖС можно посмотреть на сайте Сбера.

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