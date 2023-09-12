С начала года предприниматели малого бизнеса Северо-Запада получили в Сбере 56 млрд рублей онлайн

Более 26 тысяч кредитов с начала 2024 года оформили предприниматели и компании малого и микробизнеса Северо-Западного федерального округа с помощью интернет-банка СберБизнес. Совокупная сумма онлайн-финансирования составила около 56 млрд рублей, из них в Санкт-Петербурге – более 30 миллиардов.

Чаще всего такие кредиты оформляют компании оптовой и розничной торговли (38%), сферы услуг (25%), а также производственные предприятия (7%). В тройку регионов СЗФО – лидеров по числу полученных онлайн-займов – вошли Санкт-Петербург (37%), Ленинградская область (10,1%) и Вологда (9,9%).

Поддержка малого бизнеса – один из ключевых приоритетов Сбербанка. Вместе с региональными правительствами мы создаем благоприятные условия для старта и роста бизнеса, в том числе упрощаем процессы, переводим их на онлайн-платформы, сокращая тем самым время на финансовые операции и банковское обслуживание в целом. Уже 99% наших клиентов из малого бизнеса пользуются услугами дистанционного кредитования. Эта и другие возможности позволяют предпринимателям перенаправлять ресурсы на стратегические задачи и успешно развивать бизнес. Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

С помощью интернет-банка СберБизнес можно предоставить все документы дистанционно в любое время суток, а сам кредит получить за 3 минуты.

Фото: Piter.TV