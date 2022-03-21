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Видео: во Всеволожске украли платежный терминал из универмага

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Один из задержанных уже был ранее судим.

Двое молодых людей украли из универмага во Всеволожске платежный терминал. В компании была также замечена девушка. 

Подозреваемых задержали вечером 20 марта сотрудники отдела вневедомственной охраны по Всеволожскому району. Хулиганы находились в состоянии алкогольного опьянения. Сначала они отключили терминал от сети, а затем унесли его собственными силами. Вскоре персонал заметил пропажу и нажал кнопку тревожной сигнализации. 

Найти злоумышленников помогли камеры видеонаблюдения. Мужчины пытались вскрыть терминал около одного из домов на Константиновской улице во Всеволожске.

адержанных доставили в отделение полиции. Один из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности. 

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Теги: кража, платежный терминал
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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