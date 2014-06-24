Петербуржца будут судить за кражу 11 книг из магазина на Загородном

Фигурант дела пояснил, что сбыл литературу незнакомым людям прямо на улице, а полученные деньги потратил на личные нужды.

В Адмиралтейском районе Петербурга перед судом предстанет 36-летний горожанин, которого обвиняют в хищении книг из торговой точки.

По данным прокуратуры Северной столицы, следствие установило, что мужчина взял с полок магазина на Загородном проспекте 11 книг. Спрятав их под верхней одеждой, он вышел из зала, минуя кассу. Причиненный ущерб оценили более чем в 21 тысячу рублей. Фигурант дела пояснил, что сбыл литературу незнакомым людям прямо на улице, а полученные деньги потратил на личные нужды.

В пресс-службе надзорного органа уточнили: среди похищенного оказались издания об истории и зодчестве Петербурга, о тайнах городских особняков и дворцов, две энциклопедии о кораблях, а также другие любопытные книги.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье о краже. На данный момент материалы переданы в суд с утвержденным обвинительным заключением для рассмотрения по существу.

Ранее суд подтвердил, что петербуржец жил в Ленинграде в первые дни блокады.

Фото: Piter.TV