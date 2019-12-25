Полиция задержала рецидивистку, которая обокрала дачу в деревне Остров в 2019 году

Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Полицейские Гатчинского района задержали девушку, которая обокрала дачный дом в деревне Остров 7 лет назад. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

К правоохранителям в 2019 году обратился местный житель, заявивший о похищении строительного инструмента за 13 тыс. рублей из его жилища. Неизвестный проник туда, повредив окно. Тогда же возбудили уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ.

К преступлению причастна 26-летняя рецидивистка из поселка Вырица. Ее поймали 15 сентября. Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Фото: Piter.TV