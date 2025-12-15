Транспортная полиция раскрыла кражу 60 тыс. рублей на Ладожском вокзале

Суд избрал в отношении подозреваемого процессуального принуждения в форме обязательства о явке.

Транспортная полиция Петербурга разоблачила преступление, связанное с хищением денежных средств на Ладожском вокзале. По данным пресс-службы Управления на транспорте МВД РФ по СЗФО, в дежурную часть поступила жалоба от 32-летнего гражданина Республики Карелия, заявившего о краже денег прямо на территории вокзала.

Проведённое расследование позволило сотрудникам уголовного розыска определить виновника происшествия. Им оказался знакомый пострадавшего — 22-летний молодой человек, также проживающий в Республике Карелия. Инцидент произошёл, когда потерпевший ожидал отправления поезда "Санкт-Петербург — Петрозаводск". Перед посадкой он попросил своего знакомого последить за своими вещами.

Анализ записей камер наблюдения показал, что в отсутствие заявителя обвиняемый подошёл к оставленной поклаже, заметил лежащий сверху кошелёк и незаметно похитил оттуда 60 тыс.рублей, оставив владельцу лишь 3 тыс. рублей. Затем вор вернулся на своё место. Позже стало известно, что сразу после приезда в пункт назначения подозреваемый зачислил полученные деньги на собственный счёт для оплаты долгов.

Следователем Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Суд избрал в отношении подозреваемого процессуального принуждения в форме обязательства о явке.

Видео: Telegram / Транспортная полиция СЗФО