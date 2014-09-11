  1. Главная
20 ноября, 8:14
В барсучью нору в Ленобласти наведался кот

Питомец преодолел как минимум 3 километра – на таком расстоянии от норы находится ближайший населенный пункт.

Барсуки в лесах Ленобласти уже уснули. В одну из нор наведался нежданный гость – кот, рассказал биолог Павел Глазков. 

Питомец преодолел как минимум 3 километра – на таком расстоянии от норы барсуков находится ближайший населенный пункт. Иногда после окончания дачного сезона люди оставляют животных на самовыживание. 

Хочется напомнить цитату из повести "Маленький принц": "Мы в ответе за тех, кого приручили"! 

Павел Глазков, биолог 

Ранее мы сообщили о том, что в лесу под Петербургом безрогий лось вступил в схватку с вооруженным соперником. Более слабый оппонент ничуть не уступил рогатому. Отметим, что у этих животных завершился гон.

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре 

