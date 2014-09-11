В барсучью нору в Ленобласти наведался кот

Питомец преодолел как минимум 3 километра – на таком расстоянии от норы находится ближайший населенный пункт.

Барсуки в лесах Ленобласти уже уснули. В одну из нор наведался нежданный гость – кот, рассказал биолог Павел Глазков.

Питомец преодолел как минимум 3 километра – на таком расстоянии от норы барсуков находится ближайший населенный пункт. Иногда после окончания дачного сезона люди оставляют животных на самовыживание.

Хочется напомнить цитату из повести "Маленький принц": "Мы в ответе за тех, кого приручили"! Павел Глазков, биолог

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре