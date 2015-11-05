Новую систему контроля за работой курьеров разрабатывают в Петербурге

Одной из основных тем обсуждений стала цифровая инфраструктура, необходимая для повышения безопасности среды передвижения средствами индивидуальной мобильности, а также механизмы выявления и фиксации нарушений со стороны работников доставки.

Властями Петербурга рассматривается внедрение специальной информационной системы, предназначенной для мониторинга и регистрации деятельности курьера и операторов электрических самокатов. Об этом информирует пресс-релиз комитета по транспорту города, выпущенный после завершения специального заседания.

Участники встречи, состоявшейся с участием сотрудников комитета и специалистов Государственного казённого учреждения "Городской центр управления парковками", рассмотрели возможные меры регулирования работы доставочных компаний и средств персональной мобильности. Одной из основных тем обсуждений стала цифровая инфраструктура, необходимая для повышения безопасности среды передвижения средствами индивидуальной мобильности, а также механизмы выявления и фиксации нарушений со стороны работников доставки.

Следует напомнить, что с середины лета вступил в силу документ, утвержденный губернатором города, согласно которому курьеры обязаны носить одежду с идентификационным номером, а обслуживающие компании обеспечивают их специальными гаджетами, способствующими отслеживанию их расположения.

