До 15 мая предприниматели могут подать заявку на конкурс "Знай наших"

Лидеры лучших инициатив, в том числе победители конкурса брендов, получат возможность представить свои проекты лично президенту РФ Владимиру Путину.

До 15 мая 2025 года продолжается прием заявок на всероссийский конкурс "Знай наших" – проект, нацеленный на поддержку растущих российских брендов. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Участниками могут стать представители малого и среднего бизнеса из всех регионов страны. Главное условие – наличие собственного продукта, устойчивой динамики развития и готовность к выходу на новые рынки.

Финалистов ждут:

– продвижение на крупных маркетплейсах и торговых площадках

– доступ к образовательным программам и личным консультациям от бизнес-экспертов

– участие в деловых мероприятиях и выставках

– членство в профессиональных бизнес-объединениях

– возможность получить грантовую поддержку.

Проект проводится в рамках национального форума "Сильные идеи для нового времени", который организуется Агентством стратегических инициатив совместно с Фондом "Росконгресс". Лидеры лучших инициатив, в том числе победители конкурса брендов, получат возможность представить свои проекты лично президенту РФ Владимиру Путину.

Скриншот: официальный сайт конкурса "Знай наших"