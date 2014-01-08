ТК "Невский Центр" продлил сроки приема заявок на концепцию подсветки фасадов здания

Общий призовой фонд составляет 600 тыс. рублей.

В Петербурге продлили конкурс на создание концепции архитектурно-художественной подсветки фасадов ТК "Невский Центр". Конкурс проводится руководством торгового комплекса совместно с Союзом архитекторов Петербурга.

Сбор заявок продлили до 15 сентября, а конкурсные работы принимают до 11 октября 2021-го года. На данный момент есть 10 согласованных заявок.

В открытом конкурсе могут участвовать дипломированные градостроители, архитекторы, дизайнеры (отдельные авторы или творческие коллективы), а также студенты старших курсов и магистратуры высших учебных заведений. Дарья Ветрова, генеральный директор торгового комплекса "Невский Центр".

В жюри конкурса — члены Градсовета во главе с главным архитектором Петербурга Владимиром Григорьевым, сотрудники комитета по градостроительству и архитектуре, комитета по охране памятников и представители культурной элиты города.

За первое место полагается приз в 300 тыс. рублей и преимущественное право на заключение договора на реализацию концепции подсветки, за второе — 200 тыс. рублей, за третье — 100 тыс. рублей.

Фото: пресс-служба ТК "Невский Центр"