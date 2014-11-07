Строителям Петербурга предложили превратить каски в арт-объекты

Участникам нужно оформить каску в любой технике — можно использовать краски, маркеры, аппликации или декоративные элементы.

В Санкт-Петербурге с 1 апреля начнется приём работ на творческий конкурс "Каски в красках", посвящённый Дню строителя. Работникам отрасли и их семьям предлагают необычное задание: превратить обычную строительную каску в оригинальный художественный объект. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Участникам нужно оформить каску в любой технике — можно использовать краски, маркеры, аппликации или декоративные элементы. Организаторы предлагают не ограничивать фантазию: главное, чтобы работа отражала отношение автора к профессии строителя. Каждую работу необходимо дополнить небольшой историей о том, какую идею автор вложил в свой проект.

Конкурс открыт для семей сотрудников строительных предприятий Санкт-Петербурга и Ленинградской области. По задумке организаторов, проект позволит показать отрасль не только через крупные стройки и инфраструктурные проекты, но и через личные истории людей, которые работают в этой сфере.

Прием работ начнется 1 апреля и завершится 1 июня 2026 года. Итоги подведут уже летом — церемония награждения победителей состоится 18 июня.

Работы можно передать лично по адресу Лермонтовский проспект, дом 13, офис 113 , либо отправить фотографии каски в формате JPEG на электронную почту ssoo_pr@mail.ru с пометкой "Каски в красках". Участие в проекте бесплатное.

Конкурс организуют Союз строительных объединений и организаций и Российский союз строителей при поддержке компании "Главстрой Санкт-Петербург".

Фото: портал "Строительный Петербург"