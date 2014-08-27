Стартовал приём заявок на конкурс кадровых технологий

Победителей объявят 13 октября.

В Северо-Западном федеральном округе начался приём проектов на конкурс "Лучшие кадровые технологии СЗФО – 2025". В этом году мероприятие пройдет в десятый раз, а его финал состоится 13 октября и будет приурочен к Дню кадрового работника. Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

Конкурс задуман как площадка для обмена опытом и поиска наиболее эффективных практик в сфере работы с персоналом. Участвовать могут органы власти и местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, предприятия с госучастием.

В 2025 году проекты будут оцениваться в семи номинациях, отражающих ключевые направления HR-деятельности: от подбора и оценки сотрудников до систем мотивации, профессионального развития и внедрения информационных технологий.

Чтобы заявить свой проект, организациям необходимо до 3 октября подготовить аннотацию, где следует описать цели и содержание работы, её актуальность, новизну и результаты.

Жюри будет оценивать проекты по эффективности, соответствию заявленным задачам, своевременности и возможности применения в других организациях. Особое внимание традиционно уделят инициативам, которые не требуют крупных затрат, но показывают заметный эффект.

Победителей объявят 13 октября. Организаторы уточнят место проведения финала позже.

Фото: сайт конкурса "Лучшие кадровые технологии СЗФО – 2025"