В Санкт-Петербурге принимают заявки на конкурс "Инновации в строительстве-2025"

Подать заявку можно до 1 апреля 2025 года.

В Санкт-Петербурге объявлен старт конкурса "Инновации в строительстве-2025", который традиционно проходит в рамках выставки "ИнтерСтройЭкспо". Мероприятие направлено на поиск и продвижение передовых технологий, оборудования и материалов для строительной отрасли. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

К участию приглашаются производители, поставщики и подрядные организации, работающие в сфере строительства и дизайна. Оценивать проекты будут представители профильных комитетов Санкт-Петербурга, эксперты строительных компаний, преподаватели вузов и руководители отраслевых объединений.

За годы проведения конкурса свои разработки представили сотни компаний, многие из которых впоследствии успешно внедрили их на рынке. Победители 2025 года будут объявлены на торжественной церемонии награждения, которая состоится на выставке "ИнтерСтройЭкспо" в КВЦ "ЭКСПОФОРУМ".

Подать заявку можно до 1 апреля 2025 года.

Фото: ИнтерСтройЭкспо