Цифровизация строительства: итоги конгресса "ТИМ-СООБЩЕСТВО"

На конгрессе "ТИМ-СООБЩЕСТВО" ведущие эксперты обсудили успехи и планы цифровизации в строительной отрасли. Замминистра строительства Константин Михайлик представил итоги внедрения региональных ГИСОГД: 89 субъектов РФ получат унифицированные инструменты для управления градостроительной деятельностью. "Цифра" обеспечивает координацию между ведомствами, сокращает сроки строительства и упрощает проектирование. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Михайлик также отметил рост доверия к отечественным IT-решениям. Такие платформы, как Единый реестр заключений и ИСУП, уже используются в большинстве регионов и демонстрируют свою эффективность.

Участники конгресса, включая Рафика Загрутдинова, Елену Звонарёву и Павла Акимова, обсудили развитие новых стандартов и планы по дальнейшему распространению цифровых технологий в строительной отрасли.

Фото: Минстрой РФ