В БКЗ "Октябрьский" состоялся концерт для блокадников и ветеранов

Ведущей темой стал колокольный звон.

В БКЗ "Октябрьский" состоялся праздничный концерт, посвященный 76-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне. На нем присутствовали ветераны войны и блокадники.

В эти дни поздравляем наших ветеранов - победителей. Они подарили свободу и жизнь не только нашему народу, но и народам европейских стран. Мы являемся их наследниками. Наша обязанность – защитить страну, защитить историческую память. сказал со сцены губернатор Александр Беглов.

В спектакле-концерте "Колокола Победы" приняли участие Лев Лещенко, Светлана Крючкова, Александр Розенбаум, Дмитрий Певцов, Зара, Василий Герелло, Григорий Чернецов, Ансамбль песни и пляски Западного военного округа, воздушные акробаты. Главной темой мероприятия стал образ колокольного звона, который звал на бой, а также встречал тех, кто вернулся с войны. На сцене установили малую звонницу Владимирского Собора.

Судя по фотографиям, заполняемость зала была больше 75%.

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Фото: Telegram / "Пул78"