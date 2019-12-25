Как в Петербурге отметят День Победы в 2021 году

Во время парада горожан просят быть в масках: на мероприятии будет много пожилых людей.

Piter.TV рассказывает о том, какие праздничные мероприятия пройдут в Петербурге в День Победы в 2021 году. Полный список опубликован на сайте администрации города.

9 мая в 9:00 зажгутся факелы на Ростральных колоннах. В это время в Кронштадте состоится торжественное прохождение войск Кронштадтского гарнизона. Военнослужащие пройдут по проспекту Ленина, Советской улице к Якорной площади. В 10:00 на Дворцовой площади начнется Парад Победы, на него приглашены ветераны. В 12:00 будет произведен выстрел из орудия Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Он будет посвящен 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Шествие "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-формате.

В 16:00 в Ледовом дворце на проспекте Пятилеток начнется праздничный концерт "От песни к песне – от победы к победе". На сцене выступят Лев Лещенко, Александр Розенбаум, Татьяна Буланова, Петр Захаров, Зара, Григорий Чернецов, Василий Герелло, Софья Феськова, группа "Марсель", а также хор Западного военного округа, хор Радио и телевидения, Ансамбль песни и пляски Западного военного округа.

Праздник завершится салютом у стен Петропавловской крепости в 22:00.

Это лишь часть мероприятий. Также в театрах будут идти спектакли, приуроченные к Дню Победы, у мемориалов пройдут торжественные митинги и возложение венков.

Ранее Piter.TV подробнее рассказал о праздничной программе.

Фото: Piter.TV