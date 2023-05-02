На Дворцовой площади в Петербурге состоялся концерт объединенных культур

Мероприятие прошло в рамках Х Петербургского форума объединенных культур.

На Дворцовой площади 13 сентября прошел концерт объединенных культур. Мероприятие состоялось в рамках X Петербургского форума объединенных культур. Выступили популярные российские певцы и артисты из стран БРИКС – Индии, Африки, Китая, Бразилии, ОАЭ.

Концертная программа объединила музыку и культурный код разных государств. Денис Майданов выступил дуэтом с оперным певцом Ахметом аль Хосани из ОАЭ, а индийская певица Сайли Ке разделила сцену с Хабибом, Юлианна Караулова – с бразильцем Мату Миранда. Рэпер ST представил дуэт с китайским поп-айдолом Го Жэнь, а Гарик Бурито – с певицей из ЮАР Дуду Махоба. Завершило программу выступление группы "Звери".

На берегах Невы во время форума встретились представители различных стран и международных организаций, министры культуры, руководители ведущих театров, музеев, концертных компаний, общественные деятели. Основная тема деловой программы в этом году – "Культура XXI века: суверенитет или глобализм?".

Видео: Piter.TV