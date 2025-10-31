В БКЗ "Октябрьский" состоялся концерт ко дню рождения дирижера Александра Канторова
Сегодня, 11:07
Мероприятие стало частью большого проекта "Музыка радости".

В Петербурге в БКЗ "Октябрьский" прошел праздничный концерт ко дню рождения дирижера и Заслуженного артиста России Александра Канторова. Ему помогал симфонический оркестр "Классика", пишет телеканал "Санкт-Петербург" 8 апреля. 

Мероприятие стало частью большого проекта "Музыка радости". Его особенность в том, что произведения сопровождаются комментариями Александра Канторова. 

Я создаю определенное настроение, которое появляется именно благодаря моему общению с публикой. И знаете, интересно, что именно в этом зале я впервые взял микрофон. Боже мой, это было 25 или больше лет назад. Я пригласил и детей, и родителей. 

Александр Канторов, дирижер 

Цикл "Музыка радости" посвящен писателю Даниилу Гранину. 

Ранее на Piter.TV: фестиваль документального кино "ПитерДок" стартует в Петербурге. 

Фото: пресс-служба БКЗ "Октябрьский" 

