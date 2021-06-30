Piter.TV узнал, кто выступал на "секретном" концерте для медалистов в Петербурге

Больше всего ребята подпевали Сергею Лазареву, поделилась одна из выпускниц.

Piter.TV узнал, кто выступал на концерте для медалистов Петербурга в Ледовом дворце. Мероприятие прошло днем 29-го июня. В комитете по образованию города проведение концерта, похоже, решили не афишировать, однако на прошлой неделе подтвердили, что он состоится.

Концерт начался в 16:00 и длился 2,5 часа. Для ребят, закончивших школу на все пятерки, пригласили Сергея Лазарева, молодежную группу Dabro и тик-токершу Mia Boyka.

Сергей Лазарев в социальных сетях ограничился лишь stories о том, что на пару часов приедет в Петербург, а вот Mia Boyka, как и группа Dabro, активно репостила видео с концерта. На кадрах видно, что социальная дистанция соблюдалась. Уже бывшие школьники сидели на расстоянии друг от друга. Наш источник рассказал, что за соблюдением социальной дистанции и ношением масок строго следили охранники.

Фото: Instagram stories / @lazarevsergey

Видео: Instagram stories / @zimavspb

По данным комитета по образованию, на праздник пригласили около 3 тыс. человек. У медалистов была возможность отказаться и сдать свой билет представителю школы. Билет был рассчитан только на одно лицо. Концерт стал альтернативой "бала медалистов", который отменили из-за эпидемиологической обстановки, при этом мероприятие в закрытом помещении все же провели.

Про "Алые паруса", которые также возмутили некоторых жителей, губернатор Петербурга сказал, что ребята знали, на что идут. От проведения праздника решили не отказываться, так как окончание школы бывает раз в жизни.

Видео: предоставлено читателем Piter.TV