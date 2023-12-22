Комплектование групп в детских садах началось в Ленобласти

За две недели родители должны посетить детский сад для оформления ребёнка, по информации от комитета по образованию Ленобласти.

С понедельника, 15 апреля, началось формирование групп в детских садах Ленинградской области на следующий учебный год. Родители получат уведомления через электронную почту или личный кабинет на портале Госуслуг.



За две недели родители должны посетить детский сад для оформления ребёнка, по информации от комитета по образованию Ленобласти. Если мест нет, районный комитет предложит альтернативный вариант, который также нужно рассмотреть в течение двух недель.

При согласии на предложенное место выдадут направление. В противном случае заявление останется на учете. Место в очереди сохранится. Процесс формирования групп продлится до 31 июля.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти стартует голосование за лучшие товары и услуги самозанятых женщин.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)