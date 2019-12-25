  1. Главная
Пенсионерка, попавшая под электровелосипед на Съезжинской, получит 600 тыс. рублей компенсации
В результате женщине был причинен тяжкий вред здоровью.

Прокуратура Петроградского района Петербурга провела проверку по обращению 77-летней женщины. В октябре 2023 года на Съезжинской улице ее сбил двигавшийся по тротуару электровелосипед. В результате пенсионерке был причинен тяжкий вред здоровью, сообщили в надзорном ведомстве. 

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда в пользу пострадавшей. Эти требования удовлетворены, с виновника ДТП взыскали 600 тыс. рублей. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербурженка через суд добилась более 2 млн рублей компенсации за затопленную квартиру. 

