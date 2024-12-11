Центр предлагает все виды медицинской реабилитации.

В Коммунаре начал работу Центр медицинской реабилитации. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Центр предлагает все виды медицинской реабилитации вплоть нейромышечной, динамической, гидрореабилитации. При строительстве были учтены прогрессивные наработки медицинских учреждений: предусмотрена даже система очистки воздуха.

Центр построен Ленобластью совместно с частным инвестором. В центре определены объемы приема пациентов по программе ОМС: из 300 коек центра – 120 закреплены за Ленинградской областью.

Здесь будет проходить реабилитация после инфарктов и инсультов, травм, спортивная реабилитация, реабилитация инвалидов и ветеранов СВО.

Фото: Telegram/ Александр Дрозденко