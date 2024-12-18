  1. Главная
Колбу с младенцем в формалине обнаружили в СНТ Кировского района Ленобласти
Сегодня, 8:52
По предварительным данным, сосуд находился в земле минимум десять лет.

В лесополосе рядом с садоводством "Связист" в Кировском районе Ленобласти местные жители натолкнулись на ужасную находку — стеклянную емкость с мумией ребенка. Об этом сообщает издание 78.ru.

По предварительным данным, сосуд находился в земле минимум десять лет. Внутри емкости сохранился плод, помещенный в раствор формалина. Вероятнее всего, этот объект являлся медицинским образцом либо учебным пособием, так как раньше эта территория использовалась сотрудниками медицинских учреждений.

Колба передана в морг для детального изучения специалистами. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Фото: Piter.TV

